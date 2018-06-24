Başkan Uysal oyunu kullandı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'nda kullandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oy kullanmaya ve eşi Ümran Uysal'la geldi. Oy kullanmak için erken saatlerde Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'na gelen Başkan Uysal ve eşi, oy verme öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Uysal ailesi, bir süre sıra bekledikten sonra 1130 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Başkan Uysal, oy verme işleminin ardından yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının Türkiye'ye sevgi, barış, kardeşlik getirmesini temennisinde bulundu. Seçime ilginin son derece yüksek olduğunu aktaran Başkan Uysal, "Bu ilgiyle birlikte vatandaşlarımız, barış ve huzur içerisinde iradesini sandığa yansıtabiliyor. Ama şunun unutmamak lazım sonuç ne olursa olsun ortak hayat, ortak yaşam devam edecek. Toplumuzun demokratik olgunluğundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

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