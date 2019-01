Başkan Uysal: Mutluluğumuz daim olsun

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konuksever Mahallesi'nde düzenlenen halk gününde, ilçede yapılan araştırmaların ilçe sakinlerinin yüzde 86'sının Muratpaşa'da yaşamaktan mutlu olduğunu ifade ettiğini belirterek, "Ne mutlu bize. Allah mutluluğumuz birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, mutluluğumuz daim olsun" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Biz size geliyoruz' sloganıyla düzenlendiği halk günleri kapsamında Konuksever Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen halk gününe, çok sayıda vatandaş katıldı. Mahallenin gençleri, Başkan Uysal'a üzerinde adının yazılı olduğu 'Antalyaspor' atkısı hediye ederken halk gününe Konuksever Muhtar Hüseyin Tunç'la birlikte çevre mahallelerden muhtarlar da katıldı.

Başkan Uysal burada yaptığı konuşmada, "Biz her zaman buradaydık ve her zaman burada olmaya devam edeceğiz. Muratpaşa'da varlığı da yokluğu da paylaşan, insanları birbirine kenetlenmiş bir yerel ortam var. Herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, isteyen herkesin 'Alo' dediğinde belediye hizmetlerine uzanabildiği, Turunç Masa üzerinden kendi vergilerini, kendi hukukunu takip edebildiği, açık, şeffaf, yüzde 100 toplumla bütünleşen, milletin sözcüsü, milletini yanında bir yerel ortamımız var. Ne mutlu bize. Omuz omuza, kol kola Muratpaşa'mızda hayatımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa'da yapılan araştırmalarda ilçe sakinlerinin yüzde 86'sının Muratpaşa'da yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Başkan Uysal, “Ne mutlu bize. Allah mutluluğumuz birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" dedi. Muratpaşa'nın barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın siyaset üstü bir anlayışla hep beraber yaşandığı bir yer olduğunun altını çizen Başkan Ümit Uysal, “Buna katkılarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Yaptığımız iş, sizin desteğinizledir, vergilerinizledir, dualarınızladır. Muratpaşa'mız, Türkiye'mize örnek olan bir yer olmaya devam edecek" diye konuştu.

