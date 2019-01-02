Başkan Uysal, komşularıyla birarada

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yılın ilk mesai gününe, Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatiyle başladı. Başkan Uysal, saatler 08.15'i gösterdiğinde Turunç Masa'daydı.

Başkan Uysal, yeni yılın ilk mesai gününe belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa'da başladı. 'Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir' anlayışıyla her çarşamba günü düzenlenen randevusuz görüşme saati için Başkan Uysal, saat 08.15'i gösterdiğinde Turunç Masa'da mesaisine başladı. Yeni yılın ilk mesai gününde de Başkan Uysal, Muratpaşa'nın belediyecilik klasiği Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatinde ilçenin farklı mahallelerinden gelen komşularıyla buluştu.

2018'de Başkan Uysal'ın 3 bin 68 kişiyle yüz yüze görüştüğü randevusuz görüşme saati, Muratpaşa Belediyesi'nin bir yönetişim uygulaması olan Turunç Masa'nın en özgün bileşeni. Başkan Uysal'la randevusuz görüşme saati, sadece sorunlara çözüm bulunan yer olmanın ötesinde mahallelinin önerileriyle geleceğin Muratpaşası'nın ilçe sakinleriyle birlikte tasarlandığı bir platform olarak da dikkat çekiyor.

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