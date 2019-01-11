Başkan Uysal, Kırcamililerle buluştu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 mahalleyi kapsayan Kırcami bölgesinin imar planlarına ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında, “Şunu çok net söyleyeyim, 1/1000'lik plan ve 18 uygulamasını yapan biziz. Ve artık tapularınızı almanızın önünde hiçbir engel yok" dedi.

Başkan Uysal, bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren Kırcami bölgesi imar planları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Zümrütova Muhtarı Şevket Saraç başta olmak üzere bölgeden kalabalık bir grupla belediyede biraraya gelen Başkan Uysal, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin yerel mahkemenin plan iptal kararını bozmasının ardından sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.

Başkan Uysal, yaklaşık 1481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami bölgesinin 40 yıla dayanan imar plan sürecinin son 5 yılında son derece kararlı adımlar attıklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk aylarda geceleri çalışarak taslak planlar hazırladıklarını belirten Başkan Uysal, “2 Nisan 2014'te mazbatamızı alarak resmen göreve başladık. 2 Mayıs'ta Kırcami'nin bin ölçekli taslak imar planlarını tamamlayarak kamuoyunda tartışmaya açtık. Çünkü sizlere verdiğimiz bir söz vardı" dedi.

1/1000'LİK PLAN VE 18 UYGULAMASI

Planlama sürecinin yıllar içinde bazı konuların Muratpaşa Belediyesi'nin sorumluluğunda olmamasına rağmen inisiyatif alarak bu aşamaya getirildiğini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Burada size şunu çok net söyleyeyim, 1/1000'lik plan ve 18 uygulamasını yapan biziz. Burada başka bir 'yapan' kurum yok. Onaylayan kurum var. Teşekkür ederiz, onaylandı. Ama planı yapanla ilgili bir tartışma yok. 'Planı o yaptı bu yaptı' diye değişik bir durum yok. Kimse bunu iddia da edemez. Yanından da geçemez. 1/1000'lik plan ve 18 uygulamasını noktasına, virgülüne kadar yapan kurum Muratpaşa Belediyesi'dir."

MİLLETİN HUKUKUNA RİAYET EDİLDİ

Kırcami'de 1/1000'lik plan ve 18 uygulamasının her aşamasının sarraf titizliğinde Muratpaşa Belediyesi'nce hazırlandığını belirten Başkan Uysal, “Bu kadar hassas ve değerli bir konuda kimseye güvenemezdik. Belediyemiz bünyesindeki gencecik plancı arkadaşlar için yukarıda bir oda oluşturduk. Tamamen yalıtılmış, kimsenin girişi çıkışı olmayan bir ortamda çok hassas bir şekilde çalıştılar" diye konuştu. Belediye yetkililerinin dahi planları askı sürecinde görebildiğini belirten Başkan Uysal, “Kimseye müdahale şansı tanınmamıştır. Milletin hukukuna riayet edilmiştir" dedi.

TAPULARINIZI ALABİLİRSİNİZ

Gelinen aşamada Kırcami'nin yaklaşık 13 bin kadastro parselinden oluşan işlem dosyasının tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Kadastro Müdürlüğü'ne gönderildiğini ve artık Kırcami'de tapu sürecinin başladığını belirten Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yolumuz açık olsun. Tapularınızı almanızın önünde engel yok. Gerçekten çok mücadele ettik. 5 yıl zorlu ve yoğun geçti. Bundan sonra geri dönüşü yok, Allah'ın izniyle. Evet bir mahkeme süreci devam ediyor ancak çok kötümser olmaya gerek yok. Mahkeme lehimize biter. Velevki, aleyhimize bitti. Gider 25 bin ve 5 binlik plan değişikliklerini Büyükşehir Belediyesi'ne teklif ederiz. Bizim parselasyon planlarını da bozamadan düzeltilmesini isteriz. Bu süreci de böyle atlatırız. En kötü ihtimal bu olur. Biraz oyalanabilir ama geri dönüşü olmaz."

ALLAH ŞİMDİDEN RAZI OLSUN

Toplantıda Zümrütova Muhtarı Saraç, Başkan Uysal'ın Kırcami imar planları için 5 yıl içinde geceli gündüzlü ortaya koyduğu emeğin en yakın şahitlerinden biri olduğunu belirterek, “Geçmişte karpuz sattığı Kırcami'ye ilgisini biliyoruz. Seçime kadar bu işin biteceğine inanıyorum. Başkanımıza şimdiden Allah razı olsun diyoruz" dedi. Bir mahalle sakini ise Başkan Uysal'ın halkla kurduğu yakın diyaloğun kendilerine moral aşıladığını belirterek, “Yetkili bir kişiyle görüşüp ilgi alaka görmek beni memnun ediyor. Tüm arkadaşlarımızın da aynı memnuniyeti hissettiğini düşünüyorum. Bu diyaloğu kaybetmeyelim. Yolunuz açık olsun" dedi.

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