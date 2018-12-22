Başkan Uysal'ın ziyaretleri

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin Muratpaşa ilçe başkanlığı ziyaretinde "Biz sadece Muratpaşa için çalışmıyoruz. Biz Türkiye için idealimiz olan, hayalimiz olan örneği sergiliyoruz. Türkiye'ye layık gördüğümüz medeniyet ortalamasını ifade ediyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Parti Meclisi tarafından yeniden Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilmesinin ardından partisinin Muratpaşa İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Uysal'ın ziyaretine CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semin Esen, Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz, Aksu Belediye Başkan adayı İsa Yıldırım, CHP ilçe başkanları ve eşi Ümran Uysal da katıldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da son 5 yılında yapılan hizmetleri anlattı.

Yeraltı çöp konteynerleri uygulaması başta olmak üzere 700 dönüme yakın yeni park inşa ettiklerini kaydeden Uysal, "Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyan Merkezi, spor salonları, pazar yerleri yaptık. Kent estetiği çalışmalarının yanı sıra yaşlı evleri, kreşler açtık ve eğitime destek verdik. Kadın danışma merkezi açtık. Festivaller yapıyoruz, Turunç Masa'yı hizmete soktuk" dedi.

Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Hep beraber başarıyoruz. Bir anlayış başarıyor. Hiçbir hizmetimiz laf olsun, sembolik olsun diye değildir. Bizde hepsi binlerle yapılır ve aynı koşulları taşıyan herkesin ulaşabilmesi sağlanır. Bu hizmetlerini tamamı artarak devam edecek. Bu bir anlayıştır. Şapkadan tavşan çıkarmaya gerek yok. Ben EXPO Kulesi'ni her gördüğümde şapkadan tavşan çıkaran kamu yönetimini anlayışını görüyorum. Şapkadan tavşan çıkarıyor ama milletin vergileriyle. Ama ihtiyaçlar duruyor. İşte Boğaçay Projesini de gördük. İhtiyaçlara dönük, milletin parasını millete harcayan belediyecilik burada."

'ASFALTIN KRALINI YAPARIZ'

Bundan 5 yıl önce, göreve başlarken ilçenin cadde ve sokaklarından Antalyalıların, Muratpaşa'da olduğunu anlayacak, hissedecek hale gelene kadar çalışmaya söz verdiklerini belirten Başkan Uysal, 5 yılda 287 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Bunun yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Bir ana yollara bakın bir de Muratpaşa'nın ara yollarına bakın. Güya bunlar asfalt şampiyonu. Biz yaparsak asfaltında kralını yaparız. Çünkü harcından çalmayız" dedi.

'BİZİ DAHA ÇOK ÖRNEK ALIRLAR'

Ümit Uysal, bu dönemde Muratpaşa Belediyesi'nin ilk yılında ulusal ve uluslararası birçok ödüle de layık görülen Çevreci Komşu Kart Projesi'ni de hayata geçirdiklerini söyledi. Şu an 25 bin evin projeyle entegre olduğunu belirten Uysal, "Cumhurbaşkanlığının himayesinde yürütülen 'Sıfır atık' projesi var. 'Örneği var mı?' diye sorduklarında Muratpaşa Belediyesini örnek göstermek durumunda kalıyorlar. Daha çok örnek gösterirler bizi, çok" diye konuştu.

'ULUSAL YARIŞMAYI YAPARIZ'

26 Ekim'de hizmete açılan Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin ise Muratpaşa'da hayata geçirilen çalışmaların en büyük tamamlayıcısı olduğunu belirten Başkan Uysal, bu kültür merkezinin aynı zamanda Antalya Film Festivali'nin ilk 'En iyi kadın oyuncu' ödülünün sahibi Türkan Şoray'ın adını taşımasının ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. Türkiye'nin de parçası olduğu coğrafyada bir 20'nci yüzyıl sanatı olan sinemayı 55 yıldır destekleyen başka bir festivalin bulunmadığının altını çizen Başkan Uysal, “Bunlar bunun kıymetini anlayacak çapta olmadıkları için ulusal film yarışmamızı kaldırdılar. Biz de kültür merkezimize Türkan Şoray'ın adını verdik. Ulusal film yarışmamız şu ve bu şekilde devam edecek. Şu anda koymadıysak, nedamet getirsinler, akılları başlarına gelsin, üzüm yiyelim bağcıyı kovmayayım diye yapmadık. Ama biz buradayız ve ulusal film yarışmamız devam edecek" diye konuştu.

KIRCAMİ MÜCADELESİ SÜRECEK

Başkan Uysal, geride bıraktığı 5 yıl içinde Muratpaşa Belediyesi'nin neredeyse tüm birimleriyle en çok emek sarf ettiği çalışmalardan birinin de Kırcami bölgesine ilişkin imar planları olduğunu söyledi. Ancak bu çalışmanın sonlanma aşamasındayken bir mahkeme kararıyla şu an için bekleme sürecine girdiğini belirten Başkan Uysal “Buradan geri dönüş yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kırcami imar planının çıkmasında büyük kamusal, toplumsal yarar vardır. Büyük sosyolojik yarar vardır. Bunun takipçisi olacağız" dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa'da 5 yıl içinde ötekisi olmayan bir belediyecilik anlayışının tüm kurumlarıyla hayata geçirdiklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ötekimiz, yabancımız yok bizim. Tüm bu çalışmaları insan ayrımı yapmadan yapabilmek, vergisinin her kuruşunu eşitlikçi bir anlayışla insanımıza geri döndürmek bir yerel yönetim devrimidir. Darısı Türkiye'nin başına. Türkiye bunu bir gün başaracak. Çok çalışmamızın nedeni budur. Biz sadece Muratpaşa için çalışmıyoruz. Biz Türkiye için idealimiz olan, hayalimiz olan örneği sergiliyoruz. Muratpaşa'mızda hiçbir insanımız bizim ötekimiz değil. Bütün insanlarımızın oyuna talibiz. Bizim yaptığımız iş bütün insanlarımıza ayrımsız hizmet etmekten ibaret. Kamu kaynaklarını çarçur edilmesini önlemekten ibarettir. Aydınlık geleceğe, mutlu bir Türkiye'ye yürüyüşten ibarettir."

DİĞER KONUŞMALAR

Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ise “Sosyal demokrat, insan odaklı belediyeciliğini Türkiye'de örneğini yaratan Sayın Ümit Uysal yeniden aday gösterilmiştir. Muratpaşa'dan rekor bir oy olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması için yorulmadan çalışacağız" dedi.

İl Başkanı Ahmet Kumbul da partisinin 31 Mart yerel seçimleri için tüm hazırlıklarını tamamlandığını belirterek, "Kimse çekinmesin, korkmasın, 'Bizim kullandığımız oylar sandıktan farklı çıkar' diye düşünmesin. O sandıktan o oyun değişmeden çıkmasını sağlamak bizim görevimizdir. Hep beraber bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise Ümit Uysal'ın geride bırakmaya hazırlandığı 5 yılın onurla ve şerefle geçirilmiş bir süre olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve beraberindekiler karanfillerle partilileri selamladı. Başkan Uysal, CHP Muratpaşa ilçe başkanlığının ardından İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç'i de makamında ziyaret etti.

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