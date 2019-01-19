Başkan Uysal'ın seçim hassasiyeti

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin Kızıltoprak Mahalle temsilciliği açılışında, yerel seçim sürecinin Muratpaşa'da inşa ettikleri birlik ve beraberlik ortamına, her geçen gün daha da güçlenen dayanışma ve kardeşlik ağlarına en ufak bir zarar vermeden sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'nin Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan mahalle temsilciliği açılışına katıldı. Açılışta, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP'li Belediye Meclis üyeleri ve adayları da yer aldı. İlçe Başkanı Şahin, Muratpaşa'da Başkan Uysal öncülüğünde rekor bir oyla seçimlerden birinci çıkacakları konusunda en ufak bir şüphesi bulunmadığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin gerek temel belediyecilik gerekse sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiği çalışmalarının ilçe sakinlerinde karşılık bulduğunu son dönemde gerçekleştirdikleri saha çalışmalarında çok net olarak gördüklerini belirten Şahin, “Başkanımız Sayın Uysal'ın, Muratpaşa'nın geneline uzanan yüksek bir teveccühe sahip olduğu ortadadır" dedi.

Başkan Uysal ise bu yerel seçim sürecinin Muratpaşa'da inşa ettikleri birlik ve beraberlik ortamına, her geçen gün daha da güçlenen dayanışma ve kardeşlik ağlarına en ufak bir zarar vermeden sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Seçimlerin ayrıca Türkiye'nin demokratik hayatının ve birarada yaşama idealinin güçlenmesine hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, bu duyarlılığın seçim çalışmaların hiçbir aşamasında kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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