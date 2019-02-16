Başkan Uysal'ın mahalle buluşmaları

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yüksekalan, Balbey ve Tahılpazarı mahallelerinde düzenlenen halk gününde, Muratpaşa'nın ötekisi olmayan bir kent olduğunu belirterek, “Ama bu sadece lafla olmaz, ispat edilmesi gerekir. Muratpaşa'mızda bunun ispatı Turunç Masa'dır. Muratpaşa'da hizmet adaletini Turunç Masa'yla tesis ettik" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Biz size geliyoruz' sloganıyla düzenlendiği halk günlerinde Yüksekalan, Balbey ve Tahılpazarı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yüksekalan'daki açık pazar yerinde düzenlenen buluşmada muhtarlar, Muratpaşa Belediye meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı. Muratpaşa Belediyesi Mesleki Eğitim ve Sanat Kurslarının (MEST) Türk Halk Müziği Korosunun dinletisiyle başlayan halk gününde, mahalle sakinlerinin Başkan Uysal'a ilgilisi yoğun oldu.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, sadece seçim dönemlerinde mahalle sakinlerini hatırlayanlardan olmadıklarını, Yüksekalan Mahallesi'nde 8'inci buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Muratpaşa'da geride kalan 5 yıl içinde kamu kaynaklarını koruyan, Muratpaşalıların vergileriyle oluşturulan belediye bütçesinin her kuruşunu hizmete dönüştüren bir ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Uysal, "Sizlerin desteği sayesinde, Allah'a şükürler olsun, bunu başardık" dedi.

Muratpaşa'da 5 yıl içinde yapılan hizmetleri anlatan Başkan Uysal, “Sizin her kuruşunuza özendik. Milimi milimine hizmete dönüşsün diye çaba sarf ettik. Muratpaşa'da ayrı gayrı yok. Öteki yok. Yabancı yok. Bütün komşularımız bizim için birdir. Ama bu sadece lafla olacak bir şey de değildir. Uygulamayla ispat edilmesi gerekir. Muratpaşa'mızda bunun da ispatı Turunç Masa'dır. Yüksekalan Mahallemizden Turunç Masa, tam 6 bin 447 kez aranmış. Bu aramalarda 'Sen necisin, nerelisin' diyen olmuş mu? Olamaz. Muratpaşa'da hizmet adaletini Turunç Masa'yla tesis ettik. Komşularım şunu çok iyi bilsinler ki, yapılan bütün hizmetlerini sahibi sizsiniz. Bunun için nefes dahi almadan hep çalıştık, çok çalıştık" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Yüksekalan Muhtarı Yüksel Şen, Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, Tahılpazarı Muhtarı Bayram Korkmaz ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, hizmetleri dolayısıyla Başkan Uysal'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

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