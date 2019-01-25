Başkan Uysal, hortumun yıktığı seralarda incelemelerde bulundu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzelbağ ve Yenigöl mahallelerinde dün yaşanan hortumun yıktığı yaklaşık 150 dönümlük sera alanında incelemelerde bulundu. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin gerek işgücü gerekse iş makinesi desteğiyle çiftçinin yanında olduğunu belirtti.

Başkan Uysal, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri müdürlükleri ekipleriyle birlikte şiddetli yağış, fırtına ve hortumun seralara maddi zarar verdiği Yenigöl ve Güzelbağ mahallelerinde incelemelerde bulundu. Başkan Uysal'a Belediye Meclis üyeleri Mehmet Tosun ve Nuran Yılmaz da eşlik etti.

Bölgede ilk olarak Güzelbağ Mahallesi'nde zarar gören seraları inceleyen Başkan Uysal, Muhtar Mehmet Yayan'dan felaketle ilgili bilgi aldı. Hasar gören seraların temizlenmesinde Muratpaşa Belediyesi'nin gerek iş gücü gerekse iş makinesi desteği vereceğini belirten Başkan Uysal, yaşanan felaketin yaklaşık 150 dönümlük bir sera alanında etkili olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Öncelikle başta Kumluca, Finike ve Kemer olmak üzere Bütün Antalyamıza geçmiş olsun. Böyle zamanlarda kamu yönetiminin çok aktif olması gerekir. Bizim komşularımız, üreten, çalışan insanlar. En azından sıfır faizli, uzun vadede ödenecek şekilde kredi desteği sağlanmalı. Seraları tahrip olan komşularımıza ivedilikle yaraların sarılması lazım aksi halde birlikte yaşama kültürü, bir devlet olma, bir millet olma duygusu yeterince gelişmez. Böyle zamanlarda kamunun çok ciddi destek olması lazım. Kaldı ki, bizim komşularımız hibe beklemez."

Gelişmiş ülkelerde doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik zararın önüne tarım sigortası yoluyla geçilebildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, ancak Türkiye'nin tarım sigortası koşullarının özellikle Antalya'da yapılan tarımsal faaliyetin gerçek durumuyla örtüşmediğini söyledi. Arazi tapu kaydının bulunmaması ve mülkiyet problemleri nedeniyle zarar gören seraların önemli bölümünün sigorta kapsamı dışında olduğunu belirten Başkan Uysal, bu nedenle yaraların ancak faizsiz ya da düşük faizli orta ve uzun vadeli kredilerle sarılabileceğini söyledi.

Yenigöl Mahallesi'nde de Muhtar Muhittin Gök'le hasar gören seralarda incelemelerde bulunan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin çiftçinin yanında olduğunu belirtti. Başkan Uysal, “Kumluca ve Finike'de iki insanımızı kaybettik. Kemer'de de bir kızımız kayıp. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Allah tekrarını yaşatmasın" dedi.

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