Başkan Uysal, hasar gören yerleri inceledi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, şiddetli yağış, fırtına ve hortumun hasara neden olduğu mahallerde incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şiddetli yağış, fırtına ve hortumun hasara neden olduğu mahallerde incelemelerde bulundu, belediye ekiplerinin geceden başlayan çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Uysal'a, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan başta olmak üzere muhtarlar ve Muratpaşa Belediyesi'nin ilgili tüm birimlerinin müdürleri eşlik etti.

'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN'

Başkan Uysal, son 3 gün içinde 2'nci kez hortum felaketi yaşayan Antalya'nın önemli sera merkezlerinden Güzelbağ'da incelemeleri sırasında, "Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza geçmiş olsun. Belediye olarak oluşturduğumuz ekipler, mahallelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Mahallerimizde yaşanan maddi hasarları rahatlıkla sararız ancak çiftçimiz büyük zarar gördü. Bu koşullar içinde, çiftçilerimizin tek başlarına ayakta durmaları çok zor. Antalya, ivedi olarak afet bölgesi ilan edilmeli" diye konuştu.

Güzelbağ Mahallesi'nde seraları zarar gören, evlerinin çatıları uçan vatandaşları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi ekiplerinin meteorolojik uyarılara bağlı olarak teyakkuz halinde olduğuna işaret etti. Başkan Uysal, “Hava şartları normale dönene dek, Muratpaşa Belediyesi'nin ilgili tüm birimleri ayakta kalmaya devam edecek. Komşularımızın, gündelik ihtiyaçlarının karşılanması içinde gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Komşularımız, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden bize ulaşabilir" dedi.

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