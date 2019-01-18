Başkan Uysal Güzeloba Pazarı'nda

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Semt Pazarcıları Odası'nın Güzeloba Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlediği kahvaltıda “Sebzenin, meyvenin en iyisini, tazesini burada bulursunuz diyebileceğimiz pazar yerlerimize çok büyük oranda kavuştuk" dedi.

Başkan Uysal, günün ilk saatleriyle birlikte tezgahlarını kuran Güzeloba Kapalı Pazar esnafının Antalya Semt Pazarcıları Odası'yla birlikte düzenlediği kahvaltıya konuk oldu. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da 5 yıl içinde pazar yerlerinde büyük bir reforma imza attıklarını söyledi. Muratpaşa'ya yeni pazar yerleri kazandırmanın yanı sıra geniş tezgah aralarıyla, etiket sistemiyle pazarları mahallelinin alışveriş için tercih ettiği yerler haline getirdiklerini kaydeden Başkan Uysal, “Yoğun bir faaliyet döneminden sonra pazar yerlerimizin birçoğu geniş tezgah aralarıyla düzgün, herkesin kullanabileceği, toplumdaki her gelir grubuna 'Gelin, burada düzgün pazar yerleriniz var. Sebzenin, meyvenin en iyisini, tazesini burada bulursunuz' diyebileceğimiz pazar yerlerimize çok büyük oranda kavuştuk" diye konuştu.

Bununla birlikte pazar esnafına yönelik birçok düzenlemenin de bu 5 yıl içinde hayata geçirildiğini belirten Başkan Uysal, Muratpaşa'da esnafa yönelik pazar yeri hak sahipliği dönemine geçtiklerini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Gönlümüz hep sizinle. Önemli olan sizinle çalışmamız. Daha mutlu, daha müreffeh, daha güzel gelecek için çalışmamız. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamamız. Pazar yerlerimiz de bunun bir parçasıdır. Ortaya koyduğumuz bu güzel sistematik, hak sahibi olduğumuz bu düzenin gelişerek devamını, artarak devamını temenni ediyorum."

Başkan Uysal konuşmasının ardından Güzeloba pazarında esnafı ziyaret etti, alışveriş için gelen mahalle sakinleriyle sohbet etti. Pazar yerinde mahallelinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Uysal, bir soru üzerine Muratpaşa Belediyesi'nin doğada yok olması 400 yıl süren naylon poşetler yerine pazar filesi ya da bez çanta kullanımını sağlamak için ilk adımlardan birini atan kamu kurumu olduğunu söyledi. Geçen yaz ücretsiz 4 bin pazar filesi dağıttıklarını belirten Başkan Uysal, “Hatta dağıtıma da Güzeloba pazarımızdan başlamıştık" dedi.

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