Başkan Uysal gençlerle aynı sahnede

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Gençlik Orkestrası ve Uğur Okulları Öğrenci Korosu'nun konserinde bir sürprize imza attı ve genç müzisyenlerle birlikte pop müziğin unutulmaz eseri 'Fabrika Kızı'nı seslendirdi.

Antalya'nın ilk Bing Band orkestrası Muratpaşa Gençlik Orkestrası ve Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Öğrenci Korosu, Muratpaşa Belediyesi'nin Aktiffelsefe Derneği'yle bu yıl ilkini düzenlediği Muratpaşa Çevre Festivali'nin kapanış konserinde sahne aldı.

Orkestra şefliğini Furkan Üstündağ, koro şefliğini Mustafa Kesici'nin yaptığı konser için Muratpaşa Belediye Kültür Salonu hınca hınç doldu. Genç müzisyenler aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlarken Başkan Uysal da konseri eşi Ümran Uysal'la birlikte takip etti.

Fulya Ölmez Zorlu, Yasin Öktem, Merve Feray Kılınçay'ın solist olarak yer aldığı konserde genç müzisyenler Aşık Veysel'den Cem Karaca ve Neşet Ertaş'a, Harun Kolçak'tan Kayahan'a Türk pop ve halk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Konserde Duman grubunun 'Senden daha güzel' parçası seslendirirken sahneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi getirilmesi, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Başkan Uysal da sürprize imza attı ve genç müzisyenlerle birlikte pop müziğin unutulmaz eseri 'Fabrika Kızı'nı seslendirdi. Başkan Uysal'ın genç müzisyenlerle performansı uzun süre alkışlandı.

Başkan Uysal, Muratpaşa Gençlik Orkestrası'nın provalarını Meltem Mahallesi'nde bulunan cep sahnede sürdürdüğünü belirterek “Ancak kısa bir süre sonra açılışını gerçekleştireceğimiz opera ve tiyatro merkezinde çalışmalarını sürdürecekler. Türkiye'de opera binalarının kapatıldığı bir dönemde Muratpaşa Belediyesi olarak özgün bir mimariye sahip bu merkezi Antalya'yla, sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Gençlik Orkestrası ve Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Öğrenci Korosu'nun konseri, solistlerle birlikte tüm dinleyicilerin hep birlikte İzmir Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

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