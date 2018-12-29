Başkan Uysal'dan yeni yıl mesajı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, yayımladığı yeni yıl mesajında 2018'un Muratpaşa için verimli bir çalışma dönemi olduğunu belirterek, “2019'da da aynı şekilde, çalışmalarımız sizlerin desteği ve dayanışmasıyla devam edecek" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 2018'in Muratpaşa için verimli bir yıl olduğunu belirten Başkan Uysal, temel belediyecilik, sosyal hizmetler ve komşulaşma çalışmaları başlıklarında topladıkları belediye hizmetlerinin 2018'de de hız kesmeden sürdüğünü söyledi. 2018'in Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi gibi iki önemli projenin de kentin hizmetine sunulduğu yıl olduğunu belirten Başkan Uysal, “2019'da da aynı şekilde çalışmalarımız sizlerin desteği ve dayanışmasıyla devam edecek" dedi.

Başkan Uysal, “Hep birlikte mutlu, huzurlu, çocuklarımızın geleceğini birlikte kurabildiğimiz, birbirimize sevgiyle baktığımız nice yıllar temenni ediyorum. 2019 yılı hepimize kutlu olsun" dedi.

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