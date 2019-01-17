Başkan Uysal'dan Hamsi Festivali'ne davet

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenecek Hamsi Festivali'ne tüm komşularını davet etti.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin 4'üncü yılını geride bırakan Antalya'nın bir parçası olmuş kültürleri buluşturan barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler Festivali'nin ardından 'Karadenizli Antalyalıların, Antalyalı Karadenizlilerin' en büyük buluşmasının bu hafta sonu Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleşeceğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Karadenizliler Derneği işbirliğiyle düzenleyeceği Hamsi Festivali, Cumartesi saat 15.00'te Antalyalılara hamsi ikramıyla başlayacak. Yaklaşık 5 ton hamsinin dağıtılacağı festivalde pazar günü de saat 15.00'de hamsi dağıtımı devam edecek. Ücretsiz horon kurslarının da düzenleneceği Hamsi Festivali'nin ilk gününde saat 17.00'de Karadeniz müziğinin güçlü sesi Mustafa İlhan sahne alacak. Festivalin son günü Pazar ise kemençesiyle gönüllere taht kuran sanatçı Selçuk Balcı sahne alacak. Muratpaşa Kent Meydanı'nda Balcı konseri saat 17.00'de başlayacak.

Başkan Uysal, Yöreler Renkler Festivali'nin yolunda emin adımlarla devam ederken Karadeniz için bir balıktan çok daha fazlası olan hamsi adına Muratpaşa'da bir festival düzenlemeyi görev olarak gördüklerini söyledi. Hamsinin soğuğu seven, yağlanmak için kar yağmasını bekleyen bir balık olduğunu belirten Başkan Uysal, “Karadenizli balıkçıların dediği gibi hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Şimdi en lezzetli zamanı. Tüm komşularımızı hafta sonu Muratpaşa Kent Meydanı'nda büyük buluşmaya bekliyoruz" dedi.

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