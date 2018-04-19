Başkan Uysal'dan deneme dalışı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliğiyle başlayacak Çevre Festivali öncesi deneme dalışı gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Aktiffelsefe Derneği işbirliğiyle bu yıl ilkini gerçekleştireceği Muratpaşa Çevre Festivali, 20 Nisan Cuma saat 11.00'de tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilecek deniz dibi temizliğiyle başlıyor. Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve GEA Arama Kurtarma Ekoloji'yle birlikte gerçekleştirilecek temizlik çalışması öncesi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ekiple birlikte deneme dalışı gerçekleştirdi. Deneme dalışı yaklaşık 15 dakika sürdü.

Başkan Uysal, denizlerin milyonlarca canlının yuvası olduğu kadar insanoğlu için bir geçim, besin ve yaşam kaynağı olduğunu söyledi. Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijenin önemli bir bölümünün denizlerden geldiğini belirten Başkan Uysal, “Bu yıl 'Nefes ol' sloganıyla gerçekleştireceğimiz Muratpaşa Çevre Festivali'nde bu gerçeğin altını bir kez daha çizmek için deniz dibi temizliğiyle festivalimize başlamak istedik" diye konuştu.

Yarın gerçekleştirilecek dalışın Kaleiçi amfitiyatroda canlı yayınlanacağını söyleyen Başkan Uysal, “Su altı kirliliğine dikkat çekmek için yapacağımız bu dalış sonrası toplanacak atıklar festival süresince de sergilenecek" dedi.

Başkan Uysal, 3 gün boyunca atölyeler, sergiler, panellerle devam edecek festivale tüm Antalyalıları da davet etti. Kaleiçi'nde yapılacak deniz dibi temizliğinin ardından aynı gün saat 15.00'de Çevre Festivali'nin resmi açılışı gerçekleştirilecek.

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