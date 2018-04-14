Başkan Uysal'dan davet

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla pazar saat 12.30'da gerçekleştirilecek Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi tanıtımına Antalyalıları davet etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka Mahallesi'nde yaklaşık 15 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçiren Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nin tanıtımının, davetli 350 sivil toplum örgütünün katılımıyla 15 Nisan Pazar saat 12.30'da yapılacağını söyledi.

Tanıtım toplantısına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını belirten Başkan Uysal, “Kapsamı itibariyle yerleşke olarak tanımlanabilecek merkezimiz, Antalya'ya çok ciddi bir zenginlik kazandıracağı gibi sonuçlarıyla, yaratacağı sinerjiyle Türkiye'yi kapsayacak model bir çalışma olacak" diye konuştu.

Başkan Ümit Uysal, yerleşkenin, Sivil Toplum Merkezi, İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Mutfak Sanatları Okulu, Yerli Ürünler Bedesteni, Kültür ve Sanat Etkinlik Merkezi olmak üzere 5 ana bölüm ve bunların altında sınıflandırılabilecek Muratpaşa Kent Konseyi ve AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi'ne sahip olacağını aktardı.

Başkan Uysal, yerleşkeye kabul edilecek sivil toplum kuruluşlarında kendi mülkünde faaliyet göstermeme, en az 2 yıldır faaliyette olma gibi kriterler aranacağını söyledi. Kabul edilen derneklerden yılda en az 6 etkinlik düzenleme ve dernek ofisini haftada en az 20 saat açık tutmaları gibi şartları yerine getirmesini isteyeceklerini belirten Başkan Uysal, İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin ise girişimcilere mekan ve iletişim olanakları sağlayacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI