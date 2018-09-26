Başkan Uysal'dan aşure ikramı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, her çarşamba düzenlediği randevusuz görüşme saati için belediyeye gelen komşularına aşure ikram etti. Başkan Uysal'ı belediye girişinde kurulan aşure kazanları başında gören ilçe sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başkan Uysal'ın 'Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir' diyerek her çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde ilçe sakinleriyle buluşuyor. Başkan Uysal, 'Komşularım' diye seslendiği ilçe sakinlerine ve belediye çalışanlarına bu hafta küçük bir sürpriz yaptı. Mesai saati başlamadan belediyede olan Başkan Uysal, belediye girişine kurulan aşure kazanlarının başına geçti. Başkan Uysal, hem belediye çalışanlarına, hem de randevusuz görüşme saati için gelenlere aşure ikram etti. Kendisi de Muratpaşa Belediyesi aşevince hazırlanan aşurenin tadına bakan Başkan Uysal, sonrasında Turunç Masa'da kendisiyle görüşmek için gelen ilçe sakinleriyle buluştu.

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