Başkan Uysal'dan adaylık açıklaması: Her seçeneğe açığım

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Aday adaylığı müracaatında bulunacağım. Sade üyelik, Muratpaşa Belediye Başkanlığı, Büyükşehir hepsi birden müracaat edilebiliyorsa parti hukukuna riayet için hepsine müracaat etmeye çalışacağım. Öyle bir olanak yoksa bakacağız, uygun bir müracaat yapacağız. 3 seçeneğe de açığım. Büyükşehir, Muratpaşa, başka bir arkadaş hiç fark etmez hepsine açığım" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teneffüs Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaklaşan yerel seçimler hakkında değerlendirme yaptı. Gazetecilerin 'Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve sol çevreler sizin büyükşehir adaylığınız için partinizin genel merkezine sunduğu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusu üzerine Uysal, "Ben insanları sol sağ diye ayırmam. Vergisinin sağ salim kendisine hizmet olarak dönmesini isteyen herkesin oyuna talip olurum ve oyunu alırım. Bizim insanımızın kapısı duvar değildir" diye konuştu.

Gazetecilerin 'Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday mısınız' sorusu üzerine Uysal, şunları söyledi:

"Kamu yönetiminde hiç bir zaman ben olursam olur, başkası olursa olmam yaklaşımım olmadı. Büyükşehir olursa keyifle görev yaparım. Ben Antalya'yı Kaş'tan Gazipaşa'ya çok iyi bilirim, çok iyi hizmet ederiz. Olmadı, 'Muratpaşa'da devam edelim.' Muratpaşa'da devam edersek 500 bin kişilik komşularımızla Türkiye'ye örnek olmaya, hayatı güzelleştirmeye devam ederiz. İhtiyaç olmazsa ona da kabul. Mensubu olduğum partimin gösterdiği adayı desteklerim, rahatsızlık duymam. Benim siyasete yaklaşımım bu kadar rahattır. Birileri 'Sağlam yer Muratpaşa ne kıpırdıyorsun buradan' diyor. Sağlam yer diye bir şey olmaz. Milletin iradesi sağlam yer kabul etmez. Sağlam yer çürük yer tartışmasının dışındadır kamu yönetimi. Hiçbir görev için ille ben olayım demem. Her seçeneğe de açığım. Büyükşehire de Muratpaşa'ya da. Büyükşehirde de eğer bir seçeneksem bundan kaçınmam asla. Ülkemi de şehrimi de mensubu bulunduğum siyasi partiyi seçeneksiz bırakmam. İlle ben olayım hiç bir görev için demem."

Uysal, 'Aday adaylık başvurusunu yaptınız mı?' sorusuna "Aday adaylığı müracaatında bulunacağım. Sade üyelik, Muratpaşa Belediye Başkanlığı, Büyükşehir hepsi birden müracaat edilebiliyorsa parti hukukuna riayet için hepsine müracaat etmeye çalışacağım. Öyle bir olanak yoksa bakacağız uygun bir müracaat yapacağız. Müracaatım ne olursa olsun yaklaşımım bu. Her üç seçeneğe de açığım. Büyükşehir Muratpaşa, başka bir arkadaş hiç fark etmez hepsine açığım" dedi.

Gazetecilerin 'Ak Parti Muratpaşa Belediyesi'nde kazanır mı?' sorusuna Uysal, yapılan araştırmalara göre belediye hizmet çizgisinde devam ettiği sürece Ak Parti'nin kazanma şansı bulunmadığını söyledi.