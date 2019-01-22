Başkan Uysal'dan 'Adalet ve Demokrasi' mesajı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Eğer dünyada birilerine insanların adalet ve demokrasi içinde yaşaması için bir ödül verilecekse en çok hak edenler Uğur Mumcular, Muammer Aksoylar, Bahriye Üçoklar, Bedrettin Cömertler ve ismini sayamadığım yüzlerce demokrasi şehididir" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'ta başlayan ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 30 Ocak'a kadar devam eden 'Adalet ve Demokrasi Haftası' dolayısıyla açıklama yaptı.

Türk siyasi tarihinin aynı zamanda adaleti, demokrasi ve adaleti savunanlarının; Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Bedrettin Cömert ve ismini sayamadığı yüzlerce demokrasi şehidinin tarihi olduğunu belirten Başkan Uysal, "Onların anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Eğer dünyada birilerine insanlık için, özgürlük için, insan hakları için, insanların adalet ve demokrasi içinde yaşaması için, cinsiyet ve kültürler arası eşitlik için ve hukukun üstünlüğü için bir ödül verilecekse dünyada en çok hak edenler onlardır. Bu coğrafyada, bu bayrağı taşıma yolunda katledilen, öldürülenlerdir" diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir seçim sürecini eşiğinde olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, seçim güvenliğinden tüm siyasi parti ve adayların kendilerini eşit derecede ifade etme olanakları bulmasına kadar birçok konunun Türkiye'de adalet ve demokrasinin geleceği açısından kritik önem taşıdığının altını çizdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da Adalet ve Demokrasi Haftası'nda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Antalya Şubesi'yle bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi. Hafta dolayısıyla İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Halkın uyanışı durdurulamaz' başlıklı bir konferans düzenlenecek. Konferans, 24 Ocak Perşembe saat 14.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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