Başkan Uysal'dan 10 Ocak mesajı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün aynı zamanda toplumun özgürlüğü olduğunu belirterek, demokrasilerin görevinin bu özgürlük ortamını sağlamak olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı. Özgür bir basın ortamının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi, halkın haber alma hakkının korunması ve tüm kurumlarıyla işleyen bir demokrasi için vazgeçilmez olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"10 Ocak 1961, basın çalışanlarının haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başladığı gün. Söz konusu yasa her ne kadar basın çalışanlarının çalışma koşullarını düzenlese de özgür bir gazeteciliğin de güvencesidir. Ama gazeteciler, basın meslek örgütleri on yıllardır bugünü kutlamayı reddetmektedir. Unutulmamalıdır ki, gazetecinin özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür. Çağdaş, demokratik toplumlarda halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı sadece ve sadece özgür basının varlığıyla mümkündür. Bu düşüncelerle; bedeli ne olursa olsun gazetecilikten vazgeçmeyen, işsiz bırakılan, çalıştırılmayan ama meslek onurunu koruyan tüm basın emekçilerini selamlıyor, saygılarımı sunuyorum ve bir kez daha gazeteciliğin suç olmadığını ifade ediyorum."

FOTOĞRAFLI