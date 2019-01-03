Başkan Uysal: Birlikte yapacağız

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, "Muratpaşa'da iyiye ve güzele dair ne varsa beraber yaptık. Daha iyisini, daha güzelini yine birlikte yapacağız" dedi.

Muratpaşa'nın 30 bini aşkın nüfusuyla en büyük mahallesi Güzeloba'dan bir grup mahalle sakini, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal'ın yeni yılını kutlayan mahalle sakinleri, yeniden Belediye Başkan adayı gösterilmesi dolayısıyla da kutladı. Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Başkan Uysal, mahallede bugüne kadar yapılan çalışmalarla 344 çöp konteynerinin yer altına alındığını 28 bin 772 ton malzemeyle yaklaşık 14 kilometre yolu yenilediklerini söyledi.

Mahallede 51 bin 692 metrekare genişliğe sahip 19 park ve yeşil alan çalışması tamamladıklarını aktaran Başkan Uysal, "Bunların hepsi sizin eseriniz. Vergilerinizle oluşturduğunuz Muratpaşa Belediyesi bütçesi sayesindedir. Bizim yaptığımız iş, bunu organize edip bütün insanlarımıza ayrımsız hizmet etmekten ibarettir. Muratpaşa'da iyiye ve güzele dair ne varsa beraber yaptık. Daha iyisini, daha güzelini yine birlikte yapacağız diye konuştu.

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