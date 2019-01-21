Başkan Uysal, asker eğlencesinde

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloluk Mahallesi gençlerinden Nurullah Boğa'nın asker eğlencesine katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeoluk Mahallesi'nden Azize ve Ramazan Boğa çiftinin oğulları Nurullah için düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen gecede Başkan Uysal, yeni asker olacak Nurullah'a "Hayırlı tezkereler" dileğinde bulundu.

Türklerin tarihte asker millet olarak anıldığını belirten Başkan Uysal, bunun kökeninde oba kültürünün yattığını söyledi. Oba kültürünün kişisel menfaatleri bir kenara bırakıp toplumun menfaatlerinin düşünülmesi olduğunu anlatan Başkan Uysal, “Biz bu kültüre sahip olduğumuz için tarihte çok sayıda devlet kurduk. Devlet de sonuçta obanın genişletilmiş, daha organize hale getirilmiş şeklidir. Nurullah da, inşallah güle güle gidecek ve vatani görevini en işi şekilde yapacak" diye konuştu.

Başkan Uysal, Nurullah Boğa'nın anne ve babasına da oğullarının vatani görevini en iyi şekilde yapacağını belirterek, "Allah kavuştursun" dedi.

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