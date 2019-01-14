Başkan Uysal aşevini denetledi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 5 yıl içinde 4 bin 94 kişiye sıcak yemek, 3 bin 46 kişiye kuru gıda yardımında bulunan belediyenin aşevini denetledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çarşamba Pazarı içindeki aşevinde denetlemede bulundu. 5 yıl içinde 4 bin 94 kişiye günlük sıcak yemek ulaştıran, 3 bin 46 kişiye kuru gıda yardımında bulunan ayrıca iftarlarda, Muharrem ve çeşitli etkinliklerde 535 bin 921 kişilik yemek hazırlayan Muratpaşa Belediyesi Aşevi'ndeki incelemeleri sırasında Başkan Uysal, her detayı tek tek kontrol etti.

Başkan Uysal, belediyenin Sosyal Yardım Merkezi ve aşeviyle önemli bir toplumsal dayanışma ağı oluşturduğunu söyledi. Sosyal Yardım Merkezi'nin kıyafet ve eşya olarak iki ayrı başlıkça çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Uysal, 2014 yılından 2018 yılı sonuna kadar 4 bin 727 kişinin eşya yardımından yararlandığını belirtirken 2015 yılında başlayan kıyafet yardımlarının ise 14 bin 450 kişiye ulaştığını söyledi. Bu yardımlarının büyük oranda Muratpaşa sakinlerinin bağışları sayesinde mümkün olduğunu aktaran Başkan Uysal, "Böylesine önemli bir dayanışmaya katkı sağladıkları için Muratpaşa sakinlerine, komşularıma teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI