Başkan Uysal, apartman görevlileriyle buluştu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı'nda apartman görevlileriyle gerçekleştirdiği buluşmada, “Muratpaşa'da falez kıyı bandında denize sıfır noktaların hepsini yaşlılara, engellilere ya da sosyal hizmet çalışmalarına tahsis ediyoruz. Aksi durumda bir daha millet giremiyor" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı'nda bulunan Dağyakası Kafe'de apartman görevlileriyle bir araya geldi. Kahvaltıda aralarında Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da bulunduğu çok sayıda muhtar da yer aldı. Aileleriyle kahvaltıya katılan apartman görevlileriyle tek tek selamlaşan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak geçmiş 5 yılda sürekli mahallerde olduklarını söyledi.

Cadde ve sokak yenileme çalışmaları, Çevreci Komşu Kart ve evde bakım hizmetlerinden hasta nakil hizmetlerine ulaşan sosyal hizmet çalışmalarıyla hiçbir ayrım yapmadan Muratpaşa sakinlerine eşit ve adaletli hizmet verdiklerini belirten Başkan Uysal, “Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Elini herkese adaletli ve eşit uzatan bir belediye olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Muratpaşa'da hal böyleyken dünyada siyasetin insanları ayrıştıran bir anlayış üzerine şekillendiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “İnsanları ayrıştırıyorlar, fanatize ediyorlar. Böyle olur mu, bundan milletimiz bir şey kazanır mı? Ama Muratpaşa'mızda bunun tam tersi bir düzen var" diye konuştu.

Başkan Uysal, buluşmanın gerçekleştiği Erdal İnönü Kent Parkı'nın ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretinde 'Şüphesiz ki Antalya, Dünyanın en güzel yeridir' cümlesini söylediği Erenkuş mevkiine çok yakın bir nokta olduğunu söyledi. Daha önce mezbelelik halde bulunan bu alanının 2017 Haziran ayında açıldığını belirten Ümit Uysal, parkın yaklaşık 25 dönüm bir alana kurulu olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Muratpaşa'da falez kıyı bandında denize sıfır noktaların hepsini yaşlılara, engellilere ya da sosyal hizmet çalışmalarına tahsis ediyoruz. İhale açıp kiraya vermiyoruz. Aksi durumda bir daha millet giremiyor" diye konuştu.

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