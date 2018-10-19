Başkan Uysal, ALESO'yu ziyaret etti

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı (ALESO) ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sosyal Demokrasi Derneği Alanya Temsilciliği'nin düzenlendiği seminere katıldı. Başkan Uysal, seminer sonrasında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ile ALESO'yu ziyaret etti. Oda Başkanı Nuri Demir, Başkan Uysal'ın ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı dolayısıyla başarılar diledi.

GELECEĞE ATILMIŞ GÜÇLÜ ADIM

Başkan Uysal, ev sahipliği dolayısıyla Demir'e teşekkür ederek, Türkiye'nin yerel seçim atmosferine girdiğini söyledi. Başkan Uysal, yerel seçimlerin, gelecek kuşakların daha müreffeh, Türkiye'nin daha rahat olduğu bir geleceğe doğru atılmış güçlü bir adım olması temennisinde bulundu.

EKONOMİ ALANINDAKİ PROJELER

Başkan Uysal, bunun için, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev alması durumunda turizmin 12 aya yayılması ve tarımda ihracatın arttırması noktasında projeleri derhal uygulamaya alacağını söyledi. Başkan Uysal, Antalya'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezi olmasına rağmen tarımsal ihracatın istenilen düzeye çıkarılamadığını ve aynı zamanda Türk turizminin başkenti unvanını taşımasına rağmen turizm hareketliliğini deniz kenarında 4- 5 ay içine sıkışmış olduğunun altını çizdi.

'ÇABA GÖSTERECEĞİZ'

Bu durumunun özellikle turizm sektörü açısından kent merkezinde yer alan esnafı olabilecek bir gelirden mahrum bıraktığını kaydeden Başkan Uysal, "Allah nasip ederse, bu alanlarda çalışacağız. Antalya'nın sahip olduğu imkanlar çok geniş. 12 ay turizm yapacak yeterince cazibe merkezimiz, kanyonlarımız, ormanlarımız kısa doğal güzelliklerimiz var. 400 antik şehrimiz var. 12 ay değil 13 ay, 24 saat değil 25 saat turizm yapabilecek potansiyele sahibiz. Ama bunu planlayıp geliştiremedik. Partim adaylığımı uygun görür, milletimiz oylarıyla görevlendirirse bunun için çaba göstereceğiz" dedi.

YENİ AVM'LER KENT DIŞINA

Başkan Ümit Uysal, ayrıca, şehir merkezlerinde alışveriş merkezlerine de izin vermeyeceklerini söyledi. Şu ana kadar yapılmış olanları piyasanın bir unsuru olarak görmek gerektiğini ve varlıklarını devam ettireceklerini belirten Başkan Uysal, “Yeni yapılacaklar şehrin dışına kaydırılması lazım. Lazım ki, esnafımız yok olmasın. Şehrimizin iç ekonomik dengesi bozulmasın. Bu manada bir duruş sergilemeyi düşünmekteyiz" diye konuştu.

Başkan Uysal, daha sonra Alanya Ziraat Odası ve Alanya Muhtarlar Derneğini de ziyaret etti.

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