Başkan Uysal ADD'nin konuğu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya ve Gazipaşa şubelerinin düzenlediği söyleşilere konuşmacı olarak katılacak. Başkan, söyleşilerin ardından öykü kitabı 'Lavinya'nın Aşkla İmtihanı'nı imzalayacak.

Başkan Uysal, ADD Alanya ve Gazipaşa şubelerinin düzenlediği söyleşilere konuşmacı olarak katılacak. Başkan Uysal, 24 Nisan Salı saat 11.30'da Alanya'da, Alanya ADD Şubesi ve Özkan Kırtasiyenin Nerdek Kafe'de düzenleyeceği söyleşide konuşacak. Alanya'dan sonra Gazipaşa'da ADD ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği (CKD) tarafından düzenlenecek 3'üncü Gazipaşa Kültür, Sanat ve Kitap Şenliği'ne katılacak. Başkan Uysal, burada da söyleşinin ardından öykü kitabı 'Lavinya'nın Aşkla İmtihanı'nı imzalayacak.

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