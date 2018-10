Başkan Uysal'a Kosova'dan Türk bayraklı rozet

ANTALYA, () - KALEİÇİ Old Town Festivali için Kosova'nın Priştina kentinden Antalya'ya gelen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Ertan Simitçi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, kendisine Kosova'da görev yapan bir Türk askeri tarafından hediye edilen Türk Bayrağı rozetini takdim etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 3'üncüsünü düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'da bulunan konuk şehir heyetlerini ağırladı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, festivale adını ve ruhunu veren Kaleiçi'nde, Antalya bölgesinde son 3 bin 500 yılda var olan medeniyetlerin izlerine rastlamanın mümkün olduğunu söyledi. Antalya'da 400 antik kentin bulunduğuna dikkati çeken Başkan Uysal, şelaleleri, nehirleri ve yüksekliği 3 bin metreyi aşan dağlarıyla Antalya'nın inanılmaz bir doğa ve arkeoloji harikası olduğunu söyledi.

İŞBİRLİĞİ İMKANLARI

Kaleiçi Old Town Festivali'nin Antalya'nın sahip olduğu bu kültürel ve doğal değerleri dünyayla paylaşmak amacıyla başladığını belirten Başkan Uysal, “Sizlerle bütün bu değerleri, bütün bu güzellikleri paylaşmak istiyoruz" dedi. Bununla birlikte festivalin, tarihi kent merkezlerine sahip şehirler arasında işbirliği imkanlarını da ortaya çıkarmasını amaçladığını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Antik kent yönetimi zor bir iş. Bütün binaların aslına uygun ayakta tutulması ve gelecek kuşaklara aktarılması önemli bir misyon. Ortak sorunlarımız olduğunu ve ortak çözümlerimiz olabileceğini düşünmekteyiz. Birlikte eğlenceli 4 gün geçirelim, bu arada görüş alışverişinde bulunalım ve ortak sorunları, çözüm önerilerini paylaşalım istiyoruz."

Başkan Uysal, konuşmasının ardından 3. Kaleiçi Old Town Festivali anısına konuk şehirlerin heyetlerine hediyelerini takdim etti.

KİM NE DEDİ?

Festivali İspanya'dan Sax Belediye Başkanı Juan Jose Alberto Herrero Rico ile birlikte katılan Los Turcos yani 'Türkler' Grubu Başkanı Francisco Sanchez Chico, Antalya'da bulunmanın bir onur olduğunu belirterek, “Ben de Türküm. Biz de kendimizi Türk gibi hissediyoruz" dedi.

İtalya'dan Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi ise Antalya'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek “Sayın Belediye Başkanının organize ettiği bu olay çok önemli Devamını dilerim. Bu tür organizasyonlar devamlı birlikte, kontakta olmamızı sağlayacaktır" dedi.

KKTC'den Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Muratpaşa ile kardeşlik ilişkilerinin çok iyi bir düzeye geldiğini belirterek, “Muratpaşa'da Kaleiçi Festivali, Girne'de Zeytin Festivali hepsi birer damlacık. Zamanla bu damlacıklar göl haline gelir ve büyüdükçe sevgi, barış, hoşgörü denize dönüşür" diye konuştu. Festivale yine KKTC'den katılan Grup Otantik üyeleri de Başkan Uysal'la birlikte 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi.

İrlanda'dan Drogheda Belediye Başkanı Frank Godfrey ise Türkiye ile ilişkilerinin büyük kıtlık döneminde Sultan Abdülmecid'in yardım gemileriyle başladığını vurgulayarak, "Sizin sayesinde, 4 milyon insan öldükten sonra, kalanları besleyebilmiştik. Burada olmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

Kosova Priştina'dan festivale katılan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Ertan Simitçi ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlattı ve Başkan Uysal'a kendisine Kosova'da görev yapan bir Türk askeri tarafından hediye edilen Türk Bayrağı rozetini takdim etti.

