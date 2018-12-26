Başkan Uysal'a destek ziyareti

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, aralarında İYİ Parti İlçe yönetiminde görev alan kadınların da bulunduğu 'gönüllü' grubunun ziyaretinde “Milletimiz için hayırlı olacak, başarıyla sonuçlandırdığımıza inandığım bu sürece dair desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aralarında İyi Parti'nin ilçe örgütlerinde görev alanların da bulunduğu gönüllü kadın grubuyla bir araya geldi. Kadınlar, Başkan Uysal'ı yeniden Muratpaşa Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi dolayısıyla kutlayarak, yerel seçim sürecinde Başkan Uysal'ın çalışmalarına gönüllü katılım sağlayacaklarını belirtti.

Ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Uysal, "Bazen öyle anlar olur ki, milletin ve toplumun yararına elbirliği, işbirliği yapmak kaçınılmaz hale gelir. Milletimiz için hayırlı olacak, başarıyla sonuçlandırdığımıza inandığım bu sürece dair desteğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu. Muratpaşa'da hayata geçirdikleri belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Uysal, "Ama hepsinden önemlisi tüm belediyecilik hizmetlerini Turunç Masa 444 80 07 üzerinden her vatandaşımıza eşit ve adil şekilde ulaştırıyoruz" dedi.

Turunç Masa uygulamasının belediyelerde yer alan halkla ilişkiler masalarından çok daha fazlasını sunan bir çalışma olduğunu belirten Ümit Uysal, “Turunç Masa, çözüm üreten, sonuç alan bir sistemdir" dedi. Turunç Masa'nın aynı zamanda belediye hizmetlerinin tüm Muratpaşa'ya ayrım yapmadan ulaşmasını sağlayan, ilçe sakinlerinin ödediği vergilerin her kuruşunun yine kendilerine döndüğünü görüp, izleyip, denetleyebildiği sisteminin adı olduğunu anlatan Başkan Uysal, "Muratpaşa'mızda hiçbir insanımız bizim ötekimiz değil. Bizim yaptığımız iş, insanlarımıza ayrımsız hizmet etmektir" dedi.

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