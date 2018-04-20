Başkan Uysal'a çocuklardan teşekkür

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin Güzeloba, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Bayındır mahalle kreşlerindeki öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, ardından Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Çocuklar günün anısına Başkan Uysal'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini hediye etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın 5 mahallesinde bulunan kreşlerinde 23 Nisan coşkusu yaşandı. Güzeloba, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Bayındır mahallelerindeki kreşlerde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kutlamaların ardından öğrenciler adına Güzeloba Mahallesi Merkez Şube Uranüs sınıfı öğrencileri, 'Başkan amcaları' Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Küçük öğrenciler, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığımız bugünde, biz Muratpaşalı çocuklara açmış olduğunuz kreşler sayesinde eğitimimize katkıda bulunduğunuz için size çok teşekkür ederiz" diyerek, özenle süsledikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini hediye etti.

Çocuklara 23 Nisan'ın niye bayram olarak kutlandığını onların anlayabileceği dille anlatan Başkan Uysal, “Eskiden bir tek kişi karar alıyorken şimdi milyonlarca kişi karar alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Çok önemli bir şey yaptık. Bunu, çocuklara bayram olarak veriyorum' dedi. 'Bu çocuk bayramı olsun' dedi. Bütün dünyaya yayıldı böyle" diye konuştu. Çocuklarla gurur duyduğunu belirten Başkan Uysal, “Ben de bu kadar akıllı olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Nice 23 Nisanlara" dedi.

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