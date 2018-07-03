Başkan Uyar, kadınları ağırladı

URLA Belediye Başkanı Sibel Uyar, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini Urla Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırladı.

Her ay toplanan platform üyeleri, temmuz ayı toplantısını Urla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın yanı sıra 22. Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, platform üyeleri ve Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi Başkanı Ayşe Başkanoğlu da katıldı. Toplantının gündem maddelerine değinen sözcü Fatoş Dayıoğlu, bu yıl 22'incisini gerçekleştirecekleri 'Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödülü Töreni'nden de bahsetti.

Başkan Sibel Uyar da 2014 yılından bu yana gerçekleştirdikleri kadın çalışmalarını anlattı. Uyar, "Ben kadın dayanışmasının ürünüyüm. Bunun her zaman çok faydasını gördüm. Kadın nasıl hisseder? Kadın ne ister diye içselleştirerek çalışmalarımızı yapıyor ve kadınlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz" dedi.

Göreve geldiği ilk yılda Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduklarını söyleyen Uyar, müdürlükte yapılan faaliyetlerden bahsederek kadınlara öncelikle 'liderlik eğitimi' verdiklerini, yatay demokratik katılımcı eğitim ile güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti. Kooperatifçiliğin önemine de dikkat çeken Başkan Uyar, S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin çalışmalarını anlatarak, 180 ortak ve 2 çay ocağının olduğunu, kooperatifin devamlılığını sağlayarak kadınların para kazandıklarını ve tescillenen Urla Karya markasıyla satışlarını yaptıklarını anlattı.

Urla'da kadın üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal kalkınmanın gelişmesi için üreticiye destek vererek kırsalda kadınlar için yeni istihdam alanı oluşturduklarını belirten Başkan Sibel Uyar, Urla'da çileğin ardından kuşkonmaz ve goji berry gibi alternatif ürünlerin yetiştiriciliğine başlandığını vurguladı. Enginar Festivali'ne de değinen Uyar, tarımla birlikte birlikte Urla'da refah düzeyinin arttığını söyledi.

Toplantının sonunda, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, kadına ve sivil toplum kuruluşlarına desteklerinden dolayı Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a plaket verdi.

İZMİR, ()

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