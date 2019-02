Başkan Uludağ, seçim çalışmalarına devam ediyor

ADANA'nın Sarıçam Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Adayı Bilal Uludağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Başkan Bilal Uludağ, görev süreleri boyunca her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi. Bilal Uludağ, esnaf gezisi ziyaretlerinde ise büyük ilgi gördü. Adaylığının açıklanması sonrası yerel seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşan ve onları her fırsatta ziyaret eden Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Kozan yolunda bulunan esnafları gezdi. Uludağ, bir araya geldiği hemşerileriyle sohbet ederek, Cumhur İttifakı’na hem Adana’da hem de Sarıçam’da destek beklediğini anlattı.DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAREsnaf gezisi sırasında ilçe halkı ile de görüşen ve büyük ilgi gören Bilal Uludağ, ilçede yapılan ve yapılması planlanan konular hakkında onlara bilgi verdi. Uludağ, “Görev süremiz boyunca hizmette ayırım yapmadan çalıştık. Göreve başladığımız andan itibaren her zaman halkımızla beraberiz. İlçemizi güzelleştirmek, geliştirmek adına gece-gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Söz verdiğimizden daha fazlasını yaptık. Daha yapacak çok işimiz olacak “diye konuştu.

