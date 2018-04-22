Başkan Uludağ, engelli Ayşe'ye telefon hediye etti

ADANA’da merkez Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, tekerlekli sandalyesiyle evine giderken cep telefonu çalınan engelli Ayşe Cingöz’e sahip çıkarak yeni bir cep telefonu hediye etti.Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından makamında kabul edilen ve emekli polis kızı olan Ayşe Cingöz, yaşadığı olayın şokuyla artık dışarı tek başına çıkmaya cesaret edemez hale geldiğini ve çok üzgün olduğunu söyledi. Ayşe Cingöz, vefat eden bir yakınlarının taziyesine gittiklerini belirterek,” Ben de her zaman olduğu gibi tekerlekli sandalyemle eve gidiyordum. Alt geçitten giderken arkamdan bir kişi gelerek çantamı almak istedi. Ben direndim ama bu sırada cep telefonumu alıp kaçtı. Çok korktum ve çığlık attım. Telefonum benim için çok önemli. Çünkü dışarıya çıktığımda kısa aralıkla ailemle görüşüyor ve irtibat sağlıyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise, olayı duydukları andan itibaren çok üzüldüklerini kaydedip, telafisi için aileyle irtibata geçtiklerini, Ayşe Cingöz’ün bu mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi. Bilal Uludağ, ”Bu olaya duyarsız kalamazdık. Hemen ailenizle irtibata geçerek sizi yeniden telefona kavuşturmak istedik. Gerçekten yaşanan bu olaya çok üzüldük. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bir daha yaşanmamasını dedi. Başkan Uludağ, ziyaret sırasında Ayşe Cingöz’e yeni cep telefonu hediye ettib

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