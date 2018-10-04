Başkan Uludağ: Çocuklarımıza hayvan ve doğa sevgisini aşılamalıyız

ADANA,()- ADANA'da Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, hayvanların korunması ve sevilmesine dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenlendiklerini belirterek,”Hayvanları sevelim ve koruyalım. Çocuklarımıza, minik dostlarımızla yaşama alışkanlığı ile hayvan ve doğa sevgisini aşılamalıyız”dedi.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Belediye birim müdürleri ile veteriner hekiminde katıldığı etkinlikte ilk olarak Sevgi Anaokulu ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında Başkan Uludağ, Anaokullarındaki çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına bez çanta içinde boyama kitabı ve hayvanlarla ilgili değişik ürünler hediye etti. Bilal Uludağ, Belediye olarak hayvanların korunması için çaba sarf ettiklerini de kaydedip, İlçelerinde bulunan 100 değişik yere sokakta yaşamlarını sürdüren hayvanlar için “su kabı” yerleştirdiklerini kaydetti. Uludağ,” Sokaktaki dostlarımıza yardımcı olmak çok ihtiyacımız olan bir şey. İlçemizde de çok sayıda sokak hayvanı var. Burada gördük ki çocuklarımız hayvanlara çok ilgili. Biz onlara doğru bilgiyi vererek, onları bilinçlendirirsek gelecekte sokak hayvanları diye bir sorunumuzun kalmaz diye düşünüyorum. Çocuklarımıza, minik dostlarımızla yaşama alışkanlığı ile hayvan ve doğa sevgisini aşılamalıyız. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca Sarıçam Belediyesi Veteriner Hekimi Aylin Akiz, ziyaret edilen anaokullarında çocuklara hayvan hakları ve korunmalarına yönelik bir sunum yaptı. Bu arada Sarıçam Belediye Başkanı Başkan Bilal Uludağ, ilçede bulunan hayvan severlere CANKODER aracılığıyla mama bağışında da bulundu.

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