Başkan Uludağ: Bu proje bitince Sarıçam'ın altyapı sorunu tarihe karışacak

ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin başlattığı ve halen yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürdüğü Buruk Kolektörü yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, projenin tamamlanmasıyla Sarıçam’da altyapı sorununun büyük ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti.Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Buruk Mahallesi başta olmak üzere Sarıçam ilçesinin muhtelif mahallelerinin altyapı eksikliklerini gidermek için çalışmaların ASKİ ekipleri tarafından devam ettiğini söyledi. Başkan Bilal Uludağ, ASKİ ekiplerinin toplamda 44 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Bu çalışmadaki amaçlardan birinin de ilçedeki fosseptik çukurlardan kurtulmak olduğunu anlatan Bilal Uludağ, kanalizasyon hattı ve bağlantıları bulunmayan Buruk merkez ve Buruk TOKİ Evleri'ni kanalizasyon hattına kavuşturmak olduğunu dile getirdi.

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