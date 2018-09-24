Başkan Uludağ: 4 yılda 14 bin öğrenciyi sevindirdik

SARIÇAM Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında ilçede bulunan okullarda bu yıl okula başlayan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye ihtiyacı desteği verdi.2018-2019 eğitim öğretim yılında ders başı yapan birinci sınıf öğrencilerinin okul çantası ve kırtasiye ihtiyacını karşılayan Sarıçam Belediyesi, 4 yılda 14 bin öğrenciyi sevindirdi. Hüseyin Avni Coş İlkokulu'nda öğrencilere çanta ve kırtasiye dağıtımı yapan Başkan Bilal Uludağ, 'kitaplar devletten kırtasiyeler belediyemizden' sloganı ile kayıt olan tüm öğrencilere kırtasiye malzemesi ve okul çantasını hediye ettiklerini belirtti.3 BİN 500 ÖĞRENCİYE DAĞITILDIBaşkan Uludağ, "Belediyemizin sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak hayata geçirdiğimiz bu destek, öğrencilerimiz ve ailelerine de okul öncesi büyük katkı sağlayacak. Okul çantası içerisinde defterden kaleme, silgiden kalem tıraşa kadar sene boyunca gereksinim duyabilecekleri tüm ihtiyaçları öğrencilerimize hediye ediyoruz. Bu eğitim desteğimiz, çocuklarını okula gönderen ailelerin masraflarını da minimum düzeye indirerek aile bütçesine katkı sağlayacaktır. Bu yıl 3 bin 500'ün üzerinde evladımız birinci sınıfa kayıt olmuş. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarında da bu hediyeleri verdik. Toplamda 4 yılda 14 bin öğrencimize setlerini takdim ettik" dedi.

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