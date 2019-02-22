Başkan Uğurlu'dan kırsal mahallelere ziyaret

İZMİR'in Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu mahalleye dönüştürülen eski belde ile köyleri ziyaret edip, vatandaşlarla biraraya geldi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurlu, kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Günün ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Kuyucak Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltı yapan Başkan Uğurlu, daha sonra ev ziyaretlerinde bulundu. Gün boyu dolaşan Uğurlu'nun son durağı ise kırsal Cumalı Mahallesi oldu. Uğurlu, 2014 yılından beri hem hizmet hem de gönül belediyeciliği yaptıklarını söyledi. Milletle gönülden gönüle bağ kurarak, milletin değerlerini, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak çalıştıklarını dile getiren Başkan Uğurlu, "2014 yılından bu yana hizmetinde olduğumuz ilçemizin her bir köşesinde taş üstüne taş koymanın, ayrımcılıktan uzak bütünleştirmeci bir hizmet siyasetinin, dünyanın ve hayatın değişen ihtiyaç ve beklentilerine göre kendini ve hizmetlerini yenileyerek, yaygınlaştırmanın gayreti içinde olduk. AK Parti belediyeciliği demek; hizmet üretmek, yatırım yapmak, gururla hizmet ettiği aziz milletimizin gönlünde yer edecek bir üslup ve gayret içinde olmak demektir. Bu anlayışla; milli irade, hizmet siyaseti, medeniyet tasavvuru ve milletin derdiyle dertlenen bir gönül dünyasını esas aldık. Milletle gönülden gönüle bağ kurarak, milletin değerlerini, ihtiyaç ve beklentilerini bugünün imkanları ve geleceğin ihtimalleri ile cem edip, mütevazılıkla örülmüş bir hizmet anlayışıyla millete sunmak için gece gündüz demeden çalıştık" dedi.

KEMALPAŞA (İzmir), ()

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