Başkan Uğurlu'dan festival teşekkürü

İZMİR'in Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 20-23 Nisan arasında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Yemek Festivali'nin verimli geçtiğini belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yemek Festivali gala yemeği, ödül töreni ve Aleyna Tilki konseri ile son buldu. Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurlu, Kemalpaşa Belediyesi Dere Mesire alanında gerçekleştirilen gala yemeğine katılarak yarışmada dereceye girenlere ödüllerine verdi. Konuşma yapan Başkan Uğurlu, "Dünyada barış ve kardeşlik yaşatılmalıdır. İnsanların rengi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun, herkes insan olduğundan dolayı barış ve huzur içerisinde yaşamalıdır. Biz Kemalpaşa Belediyesi olarak yaklaşık olarak 60 ülkeden farklı kültürleri bir araya getirerek cennet vatanımızın güzellikleri ile barış ve huzura katkı sunduk. Barışın olduğu yerde, sevginin olduğu yerde işler yolunda gider. Bizler, Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaş Velilerin kültüründen geliyoruz. Sevgi ile aşamayacağımız engel yoktur" dedi.

Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Uğurlu, "Festivalimizin proje ortağı ülke olan Ukrayna, onur konuğu ülke olarak Bosna Hersek, onur konuğu şehir olarak Gaziantep ilimiz başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde katılım sağlayan yönetici ve aşçılara, Aşçılar Federasyonuna, Kiev Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi'ne, sponsor firmalara, katılımcılara ve emeği geçenlerle tüm hemşerilerimize böylesi bir organizasyonda bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

KEMALPAŞA (İzmir), ()

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