Başkan Uğur güven tazeledi

MERSİN, () - MERSİN'de, Genel Kurula giden Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, mevcut başkan Hayri Uğur'u yeniden göreve getirdi.

Seçimli Olağan Genel Kurulların gündemi, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ile açıldı. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin seçimli olağan genel kurul toplantısında, mevcut başkan Uğur'un hazırladığı liste kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Uğur, emek yoğun yapısı, rakamlardan bağımsız olarak istihdama katkısı ve ülkeye bıraktığı katma değer itibarıyla en önemli sanayi kollarından birinin, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olduğunu söyleyerek, "Sektörümüz aynı zamanda küçük tesislerden, büyük üretim tesislerine kadar her büyüklükteki ünitelerde üretim yapabilen, bilgisayar destekli üretim sistemlerinin hızla gelişmekte olduğu, çevreye ve doğaya olumsuz etkisi olmayan modern bir sanayi koludur. Ayrıca markalaşmaya en müsait sektör olması ile de katma değerli ürün ihracına imkan tanımaktadır. Bölgemiz olarak yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracatı 2017 yılında gerçekleştirdik. Bunun yanında özellikle İspanya pazarındaki yüzde 60'lık büyümenin sürdürülebilir olması için daha çok çalışmalıyız" dedi.



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