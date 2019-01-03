Başkan Uçak'tan kuşlara yem

MANİSA'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, kar yağan yüksek kesimlere, yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayabilecek kuşlar için yem bıraktı.

Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, kış mevsiminde yiyecek sıkıntısı yaşayabilecek kuşlar için harekete geçti. Daha önceden sokak hayvanları kedi ve köpekler için barınaklar yaptırıp, yiyecek kapları koydurtan Uçak, bu kez karla kaplı yüksek kesimlere çıkarak kuşlar için yem bıraktı. Kamyonet kasasına çıkan Uçak, bazı noktalara yem serpti.

Başkan Ali Uçak, "Sokaktaki hayvanları aç ve susuz bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda duyarlı vatandaşlarımızın da özellikle kış aylarında yiyecek ve içecek sıkıntısı çeken can dostlarımızı unutmamalarını ve hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum. Sizlerin de evlerinizin önüne ve balkonlarınıza bırakacağınız bir miktar yiyecek, belki de can dostlarımızın yaşamasına destek olacak" diye konuştu.

ALAŞEHİR (Manisa), ()

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