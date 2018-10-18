Başkan Uçak, sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

MANİSA'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Beşeylül Mahallesi ve Akkeçili Caddesi üzerinde süren sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ulaşımda kaliteyi ve konforu artırmak için ilçe merkezi ve mahallelerde yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Beşeylül Mahallesi ve Akkeçili Caddesi üzerinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, personele kolaylıklar dileyerek, bilgiler aldı.

Göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmalarda 87 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Uçak, "Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı gece ve gündüz mesai gözetmeden aralıksız devam ettiriyoruz. Çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MANİSA, )

FOTOĞRAFLI