Başkan Uçak İtfaiye Haftası'nı kutladı

MANİSA'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, İtfaiye Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 304. yılı nedeniyle itfaiye personelleriyle bir araya geldi.

Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Alaşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ziyaret etti. İtfaiye Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 304. yılı nedeniyle gerçekleşen ziyarette Başkan Uçak, her türlü felaket ve acil durumlarda, kendi hayatlarını tehlikeye atarak ve zor şartlar altında çalışan itfaiye personelinin belediyenin can damarı olduğunu ifade ederek, "24 saat halkın hizmetinde olan itfaiye çalışanlarımız büyük bir özveriyle görevlerini yapmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. İtfaiye personelimiz başta olmak üzere bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

ALAŞEHİR (Manisa), ()

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