Başkan Tütüncü, yeni yılda barış ve huzur diledi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni yılda barış ve huzur dileğinde bulundu.

Başkan Tütüncü, bir yılı daha acı ve tatlı anılarla geride bıraktıklarını belirttiği mesajında, şöyle dedi:

"Büyük umutlarla 2019'u karşılıyoruz. Her yeni yıl belediyeler için yeni projeler ve yeni yatırımlar demektir. Kepez Belediyesi olarak her yıl daha yaşanır hale gelen ve modern şehirciliğe ayak uyduran ilçemizdeki büyük değişimin haklı gururunu her yeni yılda bir kez daha yaşıyoruz."

"2018 yılında da yine çocuk, genç, yaşlı demeden merkezinde insan olan çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Kepez için çalıştık, hemşehrilerimiz için yeni hizmetler ürettik. Örnek alınan projeler ortaya koyduk. Eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar her projemizle Kepezli hemşehrilerimizin gönlüne dokunduk. Bir zamanlar Antalya'nın arka bahçesi olarak görülen Kepezimizi vizyon projelerle çağa ayak uyduran bir ilçeye dönüştürdük."

"2009 yılında göreve geldiğimizde 'Çok çalışacağız ve Kepez'i uçuracağız' demiştik. Ve bugün bu sözü tutuyor olarak yeni bir yıla girmenin mutluluğu ve vicdani huzuru içindeyim. Azim ve büyük bir gayretle 2019 yılında da Kepez'e duyduğumuz hizmet aşkı ile çalışacağız. Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

FOTOĞRAFLI