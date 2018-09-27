Başkan Tütüncü, site sakinlerini dinledi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkan Hakan Tütüncü, Çankaya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve şikayetlerini dinledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Atatürk ve Yeni Doğan'dan sonra Çankaya Mahallesi'nde site sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Tütüncü, ziyaret ettiği Özgür, Çankaya, Çağdaş, Akdeniz, Deniz, Defne, Atakent, Mazı, Barış ve Soydaşlar sitelerinin yönetim başkanları ve sakinlerinin hizmet taleplerini dinledi. Site yaşayanları, yeni yolların açılması, yeşil alanların oluşturulması, okul yapılması, meslek ve sanat kursu açılması, ana yollardaki güvenlik zafiyeti oluşturan araç parkının önlenmesi, semt pazarı, toplu ulaşım ve haşereyle mücadele edilmesi gibi talepleri dile getirdi.

İsteklerin yapılması için birim müdürlerine talimat veren Başkan Tütüncü, ulaşım ve haşereyle ilgili talepleri de telefonla aradığı Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına iletti.

'TÜM YOLLAR ASFALTLANDI, HİZMET DEVAM EDECEK'

Başkan Tütüncü, Çankaya Mahallesi'nin mevcut tüm yollarının sıcak asfaltını ve kaldırımını yaptıklarını söyledi. Bölgede konut parsellerine ulaşımı sağlayan imarlı yolların açılmasına 2017'de başladıklarını aktaran Tütüncü, büyük temalı yeşil alanlar yapacaklarını belirtti.

Tütüncü, mahallede sokak arasına kurulan semt pazarını, Barış Manço Bulvarı üzerinde imar planında semt pazarı olan alana taşınması için de çalışma yapacaklarını söyledi.

'BÖLGENİN MÜLKİYET PROBLEMLERİNİ ÇÖZDÜK'

Masa Dağı bölgesinde 2B kaynaklı mülkiyet problemlerini çözdüklerini dile getiren Tütüncü, “Masa Dağı bölgesindeki sitelerin, 2B ile alakalı iskân, ruhsat gibi ciddi bir mülkiyet problemi vardı. 2013'te 2B ile ilgili problemleri çözdük. 2014'den sonra başlayan süreç, iskânla alakalı problemleri ortadan kaldırma dönemimiz oldu. Yapılaşmanın olmadığı imarlı konut alanlarına, yeni yollar açarak, konut yatırımlarının yapılmasının önünü açtık" dedi.

Site ve ev ziyaretleriyle hem problemlere çözüm ürettiklerini hem de hatıralar biriktirdiklerinin altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Vakitler sınırlı. Ulaşabildiğimiz kadar hemşehrimize ulaşmaya gayret ediyorum. İlçe sakinlerimizin hizmet taleplerini hızlı bir şekilde karşılamak için ekibimle birlikte gece-gündüz mesaisi gözetmeksizin çalışıyoruz. Daha modern, şehircilik alt ve üst yapısı tamamlanmış bir Kepez'de, mutlu bir şekilde yaşamaları için çalıştığımız kıymetli hemşehrilerimizin han dediği yere biz hamam yaparız" dedi.

Masa Dağı sakinleri de Başkan Tütüncü'nün bölgeye yaptığı hizmetlerden ve kendilerine gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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