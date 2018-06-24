Başkan Tütüncü: Şimdi söz milletin

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte kullandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, oyunu kullanmak için eşi Ayşe Tütüncü ile Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda geldi. Seçmenlerle tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Tütüncü, daha sonra 1452 nolu sandıkta oy kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Tütüncü, "Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemiz için, milletimiz için, hayırlara vesile olsun. En önemli mutluluklardan bir tanesi oy verme işlemlerinin sabahın erken saatlerinde büyük bir demokratik olgunluk içinde gerçekleştiriliyor olmasıdır. Oy kullanılan diğer sandıklarımızı da ziyaret ettik. Sandık görevlilerinin işlerini büyük bir özveri ile yapıyor olması da demokrasi bayramına bir işarettir. Bugün milli irade tecelli edecek. Yaklaşık 50 gün boyunca milletimize ve hemşehrilerimize doğru bildiklerimizi anlattık. Ve şimdi de söz artık milletin. Sandıktan irade tecelli edecek. Tecelli eden iradeyi hepimiz başımızda karşılayacak ve saygı duyacağız" dedi.

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