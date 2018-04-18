Başkan Tütüncü öğrencilerle buluştu

ANTALYA, () - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği'nin (ANTEMDER) 'Okula Dönüş' projesinin konuğu oldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ANTEMDER'in 'Okula Dönüş' projesi kapsamında Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle okulun önünde sıraya giren Başkan Tütüncü, “Benim için de çok keyifli bir buluşma oldu. 22 yıl sonra öğrencilerle sıraya geçip, bayrak törenine katılma fırsatım oldu. Lisedeki yıllarımı yeniden yaşadım" dedi.

ANTALYA'NIN EN ŞANSLI OKULU

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine çok şanslı olduklarını belirten Tütüncü, şunları söyledi:

"Bu okul hatırasıyla, hafızasıyla Antalya'nın en eski, en köklü eğitim kurumlarından birisi. Dolayısıyla köklü bir eğitim kurumundan birinde eğitim alıyor olmak başlı başına bir mutluluk vesilesi. İkincisi, okulunuz yer olarak Antalya'nın en güzel noktalarından birinde bulunuyor. Şehrimizin en güzel noktalarından biri olan Konyaaltı Caddesi'ndeki bir okulda öğrenci olmak da ayrı bir mutluluk vesilesi. Üçüncü mutluluk, bu okul bir teknik meslek lisesi. Bu okul aynı zamanda sizleri hayata yetiştirirken, sizlerin koluna eskilerin deyimiyle bir altın bilezik takan bir eğitim kurumu."

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mezunları arasında kentin sosyal, siyasi, ticari ve çalışma hayatında çok başarılı olmuş isimlerin çıktığını kaydeden Hakan Tütüncü, bu yönüyle de okulun öğrencilerinin şanslı olduğunu dile getirdi.

ANTEMDER Başkanı Orhan Yüksel ise ziyaretin anısına Hakan Tütüncü'ye okulun çerçeveli fotoğrafını hediye etti.

Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra okulun 74 yıl önce inşa edilen atölyelerini gezerek, öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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