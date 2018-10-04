Başkan Tütüncü öğrencilerle buluştu

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Kepez Gençlik Buluşmaları' kapsamında Kepez Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, lise öğrencileriyle sohbet etmek, onların şehirle ve hayatla ilgili fikirlerini dinlemek amacıyla başlattığı gençlik buluşmalarını, yeni eğitim ve öğretim döneminde de devam ettiriyor. Başkan Hakan Tütüncü, 'Kepez Gençlik Buluşmaları'nın ilk ziyaretini, Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yaptı. Başkan Tütüncü, lisenin konferans salonundaki buluşmada, sohbet ettiği öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Başkan Tütüncü, her yıl ilçedeki okulları en az bir kez ziyaret ettiğini kaydetti.

Okul Müdürü Yılmaz Güney, ziyaretin ardından Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti. Gençlik buluşmasına Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy da eşlik etti.

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