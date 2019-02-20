Başkan Tütüncü'nün mahalle ziyaretleri

ANTALYA, () - KEPEZ Başkan Hakan Tütüncü, Kültür Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine hizmet veren işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldi, esnafın taleplerini dinledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Kültür Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Tütüncü, bölgeye yapılacak olan yeni projeleri anlattı. Tütüncü, esnafın istediği şekilde üniversite öğrencilerine yönelik ticari işletmelerin yoğun şekilde bulunduğu 3805 Sokak'ı yeniden düzenleyeceklerini kaydetti.

ESNAFIN TALEBİNE JET ÇÖZÜM

Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra Dokuma bölgesindeki Tevfik Fikret Caddesi'nde düzenlenen toplantıda esnafın taleplerini dinledi. Esnaf, Tevfik Fikret Caddesi, Namık Kemal Bulvarı ile Rasih Kaplan Caddesi arasındaki tek yönlü olan kısmının çift yönlü olarak ulaşıma açılmasını talep etti. Bu talebi Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla ilgili bürokratlarına ileten Tütüncü, UKOME'den (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) gerekli karar alındıktan sonra caddenin çift yönlü trafiğe açılacağını belirtti.

Başkan Tütüncü daha sonra Rasih Kaplan Caddesi'nde Özgürlük Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda Tütüncü, mahalle sakinlerini ve bölge esnafına projelerini anlattı.

DOKUMA'YA EK BİR OKUL BİNASI DAHA

Dokuma semtindeki okul ihtiyacını karşılamak için göreve geldiği günden bugüne büyük bir gayretle çalıştığına işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, “Hayırseverlerimizin desteği ile bölgedeki Hüseyin Avni Çöllü Okulu'na, geçtiğimiz yıllarda ek bir okul binası yapılmıştı. Bu okulun yanındaki Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'nun yönetimi ve okul aile birliğinin de ek okul talebi vardı. Milli Eğitim Bakanlığımızla bu ek okul talebini de en kısa zamanda karşılayacağız. Bölgeye komşu Yükseliş Mahallesi'ndeki Cengiz Topel İlkokulu için ilave bir binaya ihtiyaç vardı. Belediye olarak imar ve mülkiyet sorunlarını çözerek, okulun arazisini genişlettik. Genişlettiğimiz bu araziye de hükümetimiz, yeni bir okul kazandırdı. Bu okulun inşaatı da tamamlandı. Mehmet Kemal Dedeman Okulu'na ek bina yapılmasıyla da bölgenin okul ile alakalı talep ve beklentileri karşılanmış olacak" diye konuştu.

DOKUMA'YA BEREKET GELECEK

Alışveriş festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle Dokuma şenlendireceklerine işaret eden Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden halkın hizmetine sunduğumuz eski Dokuma Fabrikası, yeşil alanlarıyla, müzeleriyle, kültür ve sanat etkinlikleriyle Dokuma semtine değer kazandırdı. DokumaPark'daki kültür, sanat etkinlikleri, festivaller çevredeki esnafın bereketini de artırdı. DokumaPark'taki şehre sosyal hareketlilik kazandıran kültür ve sanat etkinliklerini çeşitlendirerek artıracağız. Bu yıldan itibaren DokumaPark'ta her ay bir etkinlik olacak. Kültür, sanat etkinlikleri, alışveriş festivaller ile Dokuma'yı şenlendireceğiz. İşimizi, aşımızı ve ekmeğimizi birlikte büyüteceğiz."

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