Başkan Tütüncü'nün ev ziyaretleri

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından kendisine çay içme davetinde bulunan ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret ediyor. Her akşam saat 19.00- 23.00 arasında farklı mahallelerde 9'a yakın aileye konuk olan Tütüncü, bir aya yakın bir sürede 170 aileyi ziyaret etti.

Başkan Hakan Tütüncü, ziyaretlerinde ikram edilen çay ya da kahve eşliğinde sohbet ettiği hemşehrilerin isteklerini dinliyor ve karşılıyor.

Kepezlilerin, çay içme davetlerine katılabilmek için zamanla yarıştığını aktaran Başkan Hakan Tütüncü, “Her akşam kapı kapı, mahalle mahalle evleri ziyaret ediyor, hemşehrilerimizle mutlulukları paylaşıyoruz. 'Başkan gelmez, şansımı deneneyim' diyen kardeşlerimizi; davetlerine katılarak mutlu ediyoruz. Mutlu bir akşamı paylaşmaktan, güzel bir sohbete ortak olmaktan ve birlikte hatıralar biriktirmekten mutlu oluyorum. Yollar, parklar yaparsınız, eskir. Kocaman projeler yapmayı bütün belediyeciler bilir. Ama önemli olan şehirle bütünleşebilmek ve yönettiğiniz şehirdeki insanlarla bir aile hukukunu geliştirebilmektir. Ev ziyaretlerimizde hemşerilerimizle aile hukukunu geliştirdikçe çok mutlu oluyoruz" dedi.

Ev ziyaretlerinin süreceğini aktaran Tütüncü, sosyal medya hesaplarına gelen çay içme davetlerine kendisinin cevap yazdığını da sözlerine ekledi.

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