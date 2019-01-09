Başkan Tütüncü'nün 10 Ocak mesajı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakana Tütüncü, 10 Ocak Çalışana Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun gözü, kulağı olan gazetecilerin hayatın her alanında kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilendirmek adına önemli bir görevi üstlendiğini söyledi. İşin mutfağında, zor şartlar altında çalışan basın mensuplarının canları pahasına gece-gündüz demeden meslek aşkı ile büyük bir emeği ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Türk basını bugün olduğu gibi Milli mücadele yıllarında da milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı ülkenin sesi olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminde de milletimizin gözü, kulağı ve sesi olan basın, gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle öncelikle görevlerini yaparken yaşamlarını kaybeden basın emekçilerini saygı ve minnetle anarken, milletimizin sesi ve vicdanı olan tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutlarım. Büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiren tüm basın emekçilerimizi sevgiyle selamlıyorum."

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