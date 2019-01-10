Başkan Tütüncü: Müjdelerle döndük

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki mülkiyet sorunlarının çözümü için Ankara'da görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Müjdelerle döndük" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fatih Mahallesi başta olmak üzere Kepez'deki mülkiyet sorunlarının çözümü için Ankara'ya gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MKYK üyesi Gökcen Özdoğan Enç, Antalya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dışişleri konutunda bir araya geldi.

İlçedeki mülkiyet sorunlarının çözümü konusunda görüşmeler yaptıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Bu ziyaretimizde Fatih Mahallesi ve diğer mahallelerdeki mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin değerlendirmeler yaptık. Kepez'in problemlerinin çözümü noktasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilgili bakanlarla irtibatta bulundu. Etkili ve koordinasyon içerisindeki çalışmaları neticesinde çiçek gibi müjdelerle Antalya'ya dönüyoruz" diye konuştu.

'ÇİÇEK GİBİ MÜJDELER'

Ziyaretin ana gündeminin Fatih Mahallesi'ndeki Vakıf arazilerinin takasına yönelik sürecin tamamlanması hakkında olduğunu belirten Hakan Tütüncü, "Bunun yanı sıra Kepez'in üzerinde çalıştığımız proje ve sürdüğümüz çalışmalara yönelik bakanlıkların koordinasyonunu gerektirecek konularda da dışişleri bakanlığımızdan yardım istedik. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ilgili bakanlarla gerekli koordinasyonu sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile ziyaretimiz son derece verimli geçti. Bir evrak memuru gibi Kepez'in sorunlarını el ele takip ediyoruz. Yaparsa Ak Parti yapar. Yaparsa Ak Belediyeler yapar" dedi.

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