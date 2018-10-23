Başkan Tütüncü, muhtarlarla buluştu

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şelale Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaman'ın ev sahipliğini yaptığı muhtarlar toplantısına katılıdı. Yemeğe, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Erol, İlçe Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile mahalle muhtarları da katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Muhtarlarımızla olan birliğimiz, beraberliğimiz ve yol arkadaşlığımızın ruhu güçlenerek devam ediyor. Daha iyi hizmetler yapmayı sürdüreceğiz. Birlik ve beraberliğin olduğu her yerde güzellikler vardır. Birlikle ve beraberlikle yolumuza ve yolculuğumuza devam edeceğiz" dedi.

Her ay verilen yemek ve 3 ayda bir düzenlenen muhtar istişare toplantılarında ilçesinin 66 mahalle muhtarıyla bir araya geldiğini aktaran Başkan Tütüncü, bu diyalog sonucu muhtarlarla güzel işleri birlikte yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

Başkan Hakan Tütüncü, yeni dönemde hizmet çıtasını daha da yükseğe taşıyacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Geriye dönüp baktığımız zaman çözülmesi hayal bile edilemeyen birçok problemi çözmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte vites büyüterek, daha yüksek hedefleri hayal ederek, hizmet çıtamızı, eserler üretme çıtamızı daha da üste taşıyarak birlikte ve beraberce çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki günlerde açılışlarla, etkinliklerle ve festivallerle Kepez'in ajandası yoğun olacak. Bu ajanda içerisinde hem yeni eserlerimizi halkımızla buluşturmuş olacağız, hem de Kepez'i cazibe merkezi kılacak birçok yeniliğe imza atmış olacağız."

Tütüncü, belediye sağlık merkezinde, kanser tarama merkezi ile ortodonti (çene ve diş bozuklukları) polikliniğinin açıldığı bilgisini de muhtarlara iletti. Yemek programı, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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